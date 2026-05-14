Основателят на Института за пазарна икономика доц. Красен Станчев направи исторически и икономически коментар в ефира на БНР, в който постави под съмнение твърденията за "галопираща инфлация“ в България и критикува ефективността на държавните мерки за контрол на цените. Също така според икономиста основният фактор за ръста на цените е увеличението на доходите.
По думите му, концепции като "справедлива цена“ и "прекомерно висока цена“ имат дълга история в европейската мисъл още от средновековни религиозни автори. В български контекст той проследява регулациите от времето на Стамболийски, през следвоенния период и създаването на "Народните магазини“ през 1946 г., до по-късни институции като "Комитета по цените“, който според него функционира като част от данъчната администрация.
Станчев оспори твърденията за съвременна ценова нестабилност, като направи сравнение с хиперинфлацията от 1996–1997 г.
Станчев изрази скептицизъм към новите мерки за контрол на цените, като предупреди, че те могат да имат обратен ефект.
Той прогнозира и административни проблеми, включително риск от корупционни практики и претоварване на контролни органи.
Икономистът коментира и влиянието на нарастващите възнаграждения в публичния сектор върху частния бизнес. По думите му това води до изместване на работна сила от малките и средните предприятия.
Той посочи, че за последните години броят на самонаетите и малките търговци е намалял значително - от около 1,2 милиона до около 830 хиляди души.
По думите му част от поскъпването се обяснява именно с нарастването на възнагражденията, като самият ръст на заплатите от своя страна е силно повлиян от увеличенията в държавния сектор.
Станчев твърди, че в определени сегменти на публичната администрация повишенията не винаги отразяват повишена ефективност, а в някои случаи представляват "компенсации“, които не са пряко свързани с реална производителност.
Той посочи и конкретен пример, свързан с възнаграждения в съдебната система, като заяви, че подобни доходи се трансформират в допълнително потребление:
"Ако си прокурор и получаваш, да речем, около 10 000 лева (преди), а сега около 5 000 евро, тези средства неизбежно се вливат в потреблението“, коментира той.
Икономистът допълни, че в по-широк макроикономически план през последното десетилетие ръстът на заплатите в България системно изпреварва инфлацията.
В заключение доц. Станчев изрази мнение, че настоящият икономически и регулаторен подход не е устойчив и не води до положителни резултати за пазара.
Даскала1
преди 23 мин.
От ИПИ така и не научиха какво значи пазар...
