Собственикът на малък квартален магазин Ати Димитрова споделя, че повишаването на цените се отразява сериозно върху бизнеса ѝ. По думите ѝ по-високите цени водят до по-малко клиенти, спад в покупателната способност и намаляване на оборота.

"Беше 1,20 доставната цена, сега вече е 1,30. Нашата надценка си е същата и на база доставната цена променяме и продажната“, обяснява тя пред bTV.

След увеличението киселото мляко в нейния магазин се продава за 1,65 евро.

Същото кисело мляко, със същия грамаж и масленост, се предлага в две големи хранителни вериги в Благоевград на значително по-високи цени. В едната верига продуктът струва 1,95 евро, а във втората - 2,04 евро. Това е съответно с 0,30 и 0,39 евро повече спрямо цената в кварталния магазин.

Според Ати Димитрова засилените проверки от регулаторните органи са необходими, за да се избегне безконтролното покачване на цените.

"Никой не може да си позволи да вдига цените безконтролно, като знае, че могат да го проверят. За големите вериги не се наемам да кажа, защото мисля, че към тях се подхожда по различен начин. Мисля, че са си уредили нещата предварително, по-скоро не ги закачат и не ги проверяват“, коментира тя.

И потребителите усещат сериозното поскъпване на хранителните продукти. По-възрастните хора признават, че ограничават покупките си, за да успеят да се справят с разходите.

"Хлебче трябва да си купиш, пък друго… Зеленчуци по-малко, за да направиш икономия“, разказва Снежана.

Друг клиент също отчита осезаемо увеличение на цените, особено при сезонните зеленчуци.

"Има голямо увеличение по принцип на храните, най-често гледам в домати, краставици… най-вече“, казва той.

Според него в много случаи поскъпването не се дължи единствено на икономически фактори, а и на спекула.

"Не мисля, а съм на 100% сигурен, защото като едно нещо тръгне, например горивата, и оттам насетне вече всичко тръгва нагоре“, смята Любомир.

Наблюденията на клиентите показват, че най-сериозен ръст в момента има при цените на сезонните плодове и зеленчуци.