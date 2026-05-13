Потребителската кошница от осем основни продукта достига 38,26 евро в най-скъпите области на страната, докато в най-евтините региони струва 20,38 евро. Данните са от обобщената справка на Системата за агропазарна информация (САПИ) за началото на май 2026 г., обхващаща всичките 28 области в България.

Оказва се, че едни и същи стоки са два пъти по-скъпи в определени градове и два пъти по-евтини в други. Най-скъпите региони са Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново, а най-евтините Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. От САПИ посочиха, че двойната разлика се дължи на по-дългата верига на доставки и по-ниския оборот в магазините, а не на разлика в качеството. Едни и същи домати струват 2,85 евро за килограм в Русе и Търговище, докато в София и Перник се продават по 3,92 евро.

100% ръст на годишна база

Най-драстично е поскъпването при зеленчуците, като доматите и краставиците бележат около 100% ръст на годишна база според проверка на най-голямата стокова борса у нас край село Първенец.

Според данните на САПИ пресните картофи поевтиняват за трета поредна седмица, отчитайки спад с 12 процента до 3,40 евро за килограм. Това представлява намаление с 40 на сто спрямо средата на април 2026 г. Цената на тиквичките пада с 4 процента до 2,48 евро, а зелените чушки се търгуват с 6 на сто по-евтино. За домакинствата това означава, че сезонните пролетни зеленчуци стават значително по-достъпни с напредването на месеца.

Основните хранителни стоки

Отчетният период показва поскъпване при зеления боб с 21 процента до 4,25 евро за килограм. Експертите отбелязаха, че това е типичен старт за нов продукт заради силното търсене и все още ограниченото предлагане. Листните зеленчуци отбелязват ръст пета поредна седмица, като салатите се продават по 1,37 евро за брой.

Основните хранителни стоки остават стабилни, като 65 процента от наблюдаваните продукти задържат цените си. Белият хляб струва 1,53 евро, прясното мляко е 1,81 евро за литър, а охладеното пилешко месо се търгува по 4,37 евро за килограм. Свинският бут без кост поевтинява с 1 процент до 6,56 евро, докато агнешкото задържа нивата си от 16,29 евро за килограм.

Мерки срещу поскъпването на храните

В началото на седмицата от "Прогресивна България“ внесоха в парламента законопроекти срещу спекулата, предлагайки по-строги мерки и промени в работата на регулаторните комисии.

Предложените промени включват няколко ключови аспекта:

- Регистър за проследимост: Въвежда се задължително документиране на всяка продукция на едро по цялата верига от момента на влизане през границата.

- Контрол върху монополите: Взаимства се модел от германското законодателство за "съвместно монополно положение“, който следи субекти с голяма пазарна сила, създаващи аномалии в цените.

- Понятието "прекомерно високи цени“: КЗК ще получи правомощия да изисква обосновка за формулирането на цените по цялата верига на доставки.

Лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов обаче отхвърли тези идеи като невъзможни за пазарната икономика и поиска отмяна на санкциите срещу Русия за намаляване на цените.