Уважаваният учен и преподавател от Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев бе удостоен с престижната награда "Академичен Ритон“ за цялостен принос в развитието на науката и практиката във винопроизводството. Отличието бе връчено по време на първото издание на UNI WINE FORUM 2026, организирано от катедра "Технология на виното и пивото“ със специалното партньорство на Съюза на енолозите в България.

Наградата "Академичен Ритон“ се присъжда с решение на Академичния съвет на УХТ за заслуги в развитието на винарската наука, подготовката на специалисти и утвърждаването на университета като водеща образователна институция в областта на енологията.

В своето обръщение ректорът на УХТ проф. Галин Иванов подчерта, че доц. Кемилев е посветил над 40 години на развитието на винарската и високоалкохолната наука и практика в България. Той акцентира върху приноса му като ментор на поколения инженери-технолози и енолози, както и върху професионализма и човешкото му отношение.

Според проф. Иванов под ръководството на доц. Кемилев са реализирани десетки проекти за винарската индустрия, както и над 100 технологични разработки и нови продуктови асортименти. Той е участвал и в създаването и развитието на Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки в рамките на изложението "ВИНАРИЯ“.

При получаването на наградата доц. Кемилев изрази своята благодарност към организаторите и колегите си, определяйки отличието като признание за скромния му принос към българското винопроизводство и като символичен завършек на професионалния му път.

Значението на винопроизводството за региона

По време на форума областният управител на Пловдив проф. Владислав Попов подчерта значението на лозаро-винарския сектор за икономиката на региона, отбелязвайки, че той е сред ключовите отрасли за голяма част от общините в областта.

Тържествена Дионисиева клетва и отличия в бранша

Събитието включваше и тържествена Дионисиева клетва, положена от новозавършили енолози, които започват професионалната си реализация във винарския сектор. Ректорът проф. Иванов ги приветства и подчерта важността на връзката между академичната общност и бизнеса.

В рамките на форума бяха връчени и други отличия:

- "Енолог на 2025 година“ – инж. Петър Георгиев

- "Млад енолог на годината“ – Росен Фиданов

- Награда "Христо Дерменджиев“ – Диляна Кисьова и Ива Згурова-Шопова

Програмата на форума включи и научни доклади, сред които "Виносфера – дигитален асистент от лозето до бутилката“ и анализ на предизвикателствата пред съвременната винарска индустрия.