През май парковете на Пловдив ще се превърнат в активни пространства за движение, култура и общност чрез серията събития "Активни уикенди в парка - Култура, отворени тренировки и активности за всички възрасти“, част от MOVE Month – "Месец на движението“.

Инициативата, координирана от БГ Бъди активен,поставя във фокус ролята на градската среда като ключов фактор за общественото здраве, превенцията и качеството на живот и ще предложи поредица от безплатни спортни активности, отворени тренировки, демонстрации, културни формати и граждански инициативи в различни райони на града.

Събитията ще се проведат:

● 16 май – парк "Бели брези“

● 23 май – парк "Гарнизонна фурна“

● 30 май – Цар-Симеонова градина

Форматът е структуриран в няколко тематични зони, които отразяват съвременния интердисциплинарен подход към активния градски живот:

● зона "Спорт“ – функционални тренировки, масови активности и демонстрации на достъпни форми на движение

● зона "Култура“ – мобилна библиотека и формат "Книги на колела: Чети, смени, сподели“, насърчаващ четенето като част от цялостното благосъстояние

● зона "Зелено образование“ – устойчиви практики, връзката между околна среда и здраве

● зона "Активни граждани“ – участие, доброволчество и съвместно създаване на по-живи квартални пространства

Инициативата стъпва върху концепцията за urban wellbeing/градско здраве, при която физическата активност се разглежда не само като индивидуален избор, а като резултат от добре проектирана и достъпна градска среда. Все повече изследвания показват, че наличието на качествени зелени площи и възможности за свободно движение в близост до дома има директно влияние върху физическото и психичното здраве, социалната свързаност и усещането за принадлежност.

В рамките на събитията ще се проведе и целево допитване сред момичета и млади жени относно използването на градските пространства за спорт и движение. Фокусът е върху идентифициране на бариери като усещане за безопасност, достъпност и социални нагласи, както и върху събиране на конкретни препоръки за по-инклузивно планиране на градската среда. Събраните данни ще бъдат използвани за формулиране на практически насоки към местните власти и заинтересованите страни.

Организаторите подчертават, че парковете, училищните дворове и междублоковите пространства имат потенциал да функционират като "отворена инфраструктура за здраве“ – места, които подкрепят ежедневната физическа активност, насърчават социалното взаимодействие и допринасят за изграждането на по-устойчиви и активни градски общности.

"Активни уикенди в парка - Култура, отворени тренировки и активности за всички възрасти“ демонстрира как чрез стратегическо използване на съществуващите градски ресурси и активно включване на гражданите, Пловдив може да се развива като град, който поставя здравето, движението и качеството на живот в центъра на своите политики.