Музикалната обиколка Coca-Cola The Voice Турнето 2026 стартира на 29 май от паркинга на зала "Арена София“ с участието на световната сензация Andrew Wave и водещи български изпълнители. Шест града в страната ще станат част от обновената концепция под слогана "Hype the Vibe“, която поставя фокус върху изживяването на феновете и Gen-Z културата.

Новият сезон на обиколката обещава да превърне лятото в поредица от споделени емоции, съобщиха от организаторите за Plovdiv24.bg.

Световна звезда и водещи български артисти

Специално за старта в София пристига Andrew Wave, известен още като Red Carpet Boy, който има близо 30 милиона последователи в социалните мрежи. Заедно с него на сцената ще излязат едни от най-популярните родни имена, сред които Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino и FYRE. Енергията на събитията ще бъде подкрепена от Remi Toin, DJ Theo, Nasi Svej и барабаниста Ник Николаев.

Интерактивни зони и нови изживявания

Организаторите представят обновена концепция, в която активностите в София ще започнат още в 15:00 часа с множество изненади. Програмата включва мащабна зона с интерактивни фото и видео инсталации, пространства за танци, зона за мърч и семплинг площи. Разпознаваем символ на тазгодишното издание ще бъде впечатляващ цепелин, който ще създава допълнителна атмосфера във всяка локация.

Градове и график на турнето

След откриването в столицата, музикалната вълна ще премине през следните градове:

- Пазарджик – 19 юни

- Варна – 15 юли

- Бургас – 18 юли

- Севлиево – 4 септември

- Пловдив – 11 септември (голям финал за първи път в града)

Устойчивост и традиции

Турнето, създадено през 2010 г., продължава своята мисия за подкрепа на българската музика и откриване на нови таланти. И през 2026 г. събитието се провежда в партньорство с Екобулпак, като акцентът е върху отговорното и устойчиво управление на ресурсите по време на мащабните концерти.