Лекоатлетическият стадион в Пловдив се превърна в сцена на оспорвани съревнования, спортен дух и демонстрация на отлична подготовка по време на XXV областно състезание на МПО "Млад огнеборец“. В надпреварата участваха 10 ученически отбора от цялата област – победители в общинските етапи на състезанието.

Младите огнеборци, на възраст между 10 и 16 години, премериха сили в дисциплините "Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и "400 метра щафетно бягане с препятствия“. Участниците демонстрираха високо ниво на подготовка, бързина, екипна работа и отлични практически умения в областта на пожарната безопасност.

Безапелационен победител в комплексното класиране стана отборът на СУ "Никола Вапцаров“, ръководен от легендарния треньор Васил Савов, който за пореден път доказа високото ниво на подготовка и шампионския дух на своите състезатели. Тимът заслужено завоюва титлата областен първенец. На второ място се класираха възпитаниците на Спортно училище "Васил Левски“, а третото място зае СУ "Св. Седмочисленици“.

Наградите в комплексното класиране бяха връчени от старши комисар Васил Димов - директор на РДПБЗН - Пловдив.

В дисциплината "Бойно разгръщане на състезателна пътека“ първото място отново бе спечелено от СУ "Никола Вапцаров“, следвано от Спортно училище "Васил Левски“ и СУ "Св. Седмочисленици“.

В "400 м щафетно бягане с препятствия“ шампион отново стана тимът на СУ "Никола Вапцаров“. Второто място зае Спортно училище "Васил Левски“, а трети се наредиха учениците от СУ "Отец Паисий“. Отличията в отделните дисциплини връчи главен инспектор Владислав Славчов – началник сектор "Превантивна и контролна дейност“.

Всички участници получиха грамоти за своя принос към развитието на противопожарната култура и безопасност. Наградите бяха осигурени от СК по ППС Пловдив 160.

Състезанието има важна роля за изграждането на знания и умения у подрастващите за адекватна реакция при пожари, аварии и бедствия. Теоретичната подготовка на младите огнеборци се провежда от професионални пожарникари, а практическите занимания и спортно-състезателната дейност се реализират с активната подкрепа на преподаватели и ръководители на отборите.

За поредна година подкрепа за участниците оказа пловдивският бранд "Сандвичи Eat&GO“, които осигуриха вкусна и здравословна храна за всички деца състезатели.

В тазгодишното издание участие взеха отбори от:

- Спортно училище "Васил Левски“

- СУ "Никола Вапцаров“

- СУ "Св. Седмочисленици“

- СУ "Св. св. Кирил и Методий“

- СУ "Васил Левски“

- СУ "Отец Паисий“

- ОУ "Гео Милев“

- СУ "Проф. д-р Асен Златаров“

- ОУ "Христо Смирненски“

- СУ "Христо Смирненски“

Организаторите отправиха специална благодарност към преподавателите, съдиите, служителите на пожарната, доброволците от ДФ Пловдив 112 и всички, допринесли за успешното провеждане на събитието със своя професионализъм и отдаденост.