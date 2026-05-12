Градушка и силен дъжд удариха центъра на Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg. По този начин прогнозите на синоптиците започнаха да се сбъдват. Много коли буквално спряха под дървета, за да избегнат евентуални материални щеети.

Националният институт по метеорология и хидрология още вчера издаде двоен жълт код за днес, 12 май, за по-голямата част от страната. Предупрежденията са за интензивни валежи и гръмотевични бури, а на места има опасност и от градушки.

След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°.

Какво ни чака утре?

Атмосферното налягане ще се повиши, но ще е по-ниско от средното за месеца. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в Пловдив – около 12°.

Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в Пловдив – около 20°.