От началото на месец май предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва по нова схема - всяка сряда, от 14 до 15 часа. Повторението е вечер от 22 часа, в същия ден. Нова е и тематиката на предаването. В него ще обсъждаме актуални теми от Пловдив и региона. Предаването е съвместна продукция на Радио "Фокус" и Plovdiv24.bg. Ще търсим последните важни новини и подходящите хора, които да ги коментират.

Община Пловдив има намерение да изгради първия общински хоспис за лечение на хора, прекарали инфаркт и инсулт. Това е заложено в оздравителната програма на д-р Красимир Вальов, новият управител на МБАЛ "Свети Мина", като е съгласувано е с кмета на град Пловдив Костадин Димитров. По темата ще разговаряме с директора на дирекция "Здравеопазване" в община Пловдив Лилия Недева и д-р Красимир Вальов, управител на МБАЛ "Свети Мина".

Ще отидем и до съседна община, където имат проблем с общинската болница, по-точно там липсват специалисти. Ще се чуем и с кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов, който ще ни каже какви решения на проблема търсят.

Автор и водещ е Цвети Тончева.