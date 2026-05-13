Министерството на туризма (МТ) ще предложи да се обсъди възможността за въвеждането на ваучери за почивка за българските граждани, които стимулират вътрешния здравен туризъм. Това съобщи пред журналисти заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева, която участва в откриването на Европейската среща на върха в здравния туризъм в Златни пясъци. Въвеждането на ваучери е мярка за подкрепа на сектора.

Реализацията на тази идея обаче зависи от предстоящото съгласуване с Министерството на финансите и включването є в общата програма за мерки и бюджет на ведомството.

“Ваучерите, впрочем вече бяха ползвани през 2022 година. Тази практика проработи много добре в Полша и в други страни, защото стимулират вътрешния туризъм, и не само. Това е цялостна концепция, която трябва да бъде съгласувана и с министерството на финансите, тоест една по-сериозна координация", поясни Модева.

Според зам.-министърката, въпреки че туризмът традиционно генерира около 10% от брутния вътрешен продукт на страната, той дълго време е оставал без адекватно държавно финансиране и статут на национален приоритет.

По отношение на исканията на бранша за запазване на ниската ставка на ДДС, Модева посочи, че въпросът остава отворен и на този етап няма окончателно решение.