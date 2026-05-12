Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) излезе с официално становище относно нарастващите цени на задължителната застраховка "Гражданска отговорност“, след засиленото обществено напрежение и критики от транспортния сектор.

В становището се посочва и друг сериозен проблем - високият дял прекратени полици при мотоциклетите заради неплатени вноски. По данни на пазара над половината полици за мотоциклети през последните пет години са били прекратени предсрочно.

Plovdiv24.bg припомня, че мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката "Гражданска отговорност“ за мотоциклети. Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че на 15 май ще излязат на протест в различни градове на страната като блокират за един час - от 18 до 19 ч. основни пътни артерии в градовете, магистрали ключови транспортни направления от и към Европа.

В Пловдив в този час също ще има протест, като ще бъде затворено Околовръстното шосе, в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе.

От организацията на застрахователите подчертават още, че увеличението на премиите не е резултат от административно решение или координирана политика между компаниите, а отражение на реалния риск, ръста на щетите и европейските регулаторни изисквания.

Според АБЗ международните превозвачи са изложени на значително по-висок риск, тъй като тежкотоварните автомобили прекарват повече време на пътя и участват в движение на територията на целия Европейски съюз. При инциденти в чужбина обезщетенията се изплащат съобразно законодателството и съдебната практика на съответната държава, където разходите често са значително по-високи от тези в България.

Организацията посочва, че българските застрахователи поемат "европейски риск“, а не само вътрешен, като това е част от общия режим на автомобилното застраховане в ЕС.

Обезщетенията растат много по-бързо от приходите

По данни на Комисията за финансов надзор през 2025 г. приходите по "Гражданска отговорност“ са се увеличили с около 3%, докато изплатените обезщетения са нараснали с над 31%.

От АБЗ обръщат внимание, че България остава сред държавите с най-висока пътна аварийност в Европа, а цените на резервните части, ремонтите и медицинските услуги продължават да се покачват в целия ЕС.

Особено сериозна е ситуацията при тежкотоварните автомобили. Данните на КФН показват, че честотата на щетите при камионите над 5 тона е около девет пъти по-висока спрямо леките автомобили; средният размер на щетите е приблизително три пъти по-голям и за периода 2020–2025 г. средната стойност на щетите е нараснала с над 50%.

Според системата "Зелена карта“ България е сред десетте държави с най-голям брой щети, причинени от нейни превозни средства извън страната. През 2024 г. страната заема осмо място в системата, обхващаща 47 държави.

Най-много инциденти с български превозни средства са регистрирани в

Германия, Италия, Обединеното кралство, Гърция, Франция и Румъния

От асоциацията отбелязват, че това е пряко свързано с мащаба на българския международен транспортен сектор.

Европейските правила ограничават намесата в цените

АБЗ подчертава, че европейската регулаторна рамка, включително Директивата за моторното застраховане и режимът "Платежоспособност II“, изисква рисково базирано ценообразуване и ограничава възможностите за административна намеса в цените.

Според организацията евентуално административно замразяване на цените би било в противоречие с европейските правила и би застрашило финансовата стабилност на сектора.

В същото време част от незастрахованите моторни превозни средства продължават да участват в движението, а щетите впоследствие се покриват от Гаранционния фонд. От 2020 г. насам фондът е изплатил близо 2 млн. евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети.

Комисията за финансов надзор вече обяви проверки относно начина на формиране на цените по "Гражданска отговорност“. Ще бъдат анализирани решенията на управителните органи на дружествата, както и техническите обосновки за увеличенията.

Проверките ще се извършват в координация с Комисията за защита на конкуренцията.

От асоциацията заявяват, че задължителната застраховка има ключова обществена функция - да гарантира защита на пострадалите при тежки пътнотранспортни произшествия и финансова сигурност на системата.

Според АБЗ устойчиво решение може да бъде постигнато чрез професионален диалог, подобряване на пътната безопасност и по-ефективно управление на риска.