Времето, в което българският туризъм разчиташе основно на модела "all inclusive“ и конкуренцията чрез най-ниски цени, постепенно остава в миналото. Около тази позиция се обединиха участници във форума "БГ ТУРИЗЪМ – ЛЯТО 2026“, организиран от Българска телеграфна агенция, като най-категорично темата беше поставена от директора "Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Медия Груп Асен Иванов. Според него българският туристически сектор трябва да се ориентира към по-високо качество на услугите и към предлагане на реална стойност срещу разумна цена.

"Трябва да търсим голямото съотношение "добра цена - високо качество“. Българинът все повече се превръща в турист, който е готов да плати по-висока цена, но да получи наистина високо качество“, заяви Иванов по време на дискусията.

Той подчерта, че съвременният турист вече не избира дестинация единствено заради ниската цена, а все по-често търси добро обслужване, сигурност, комфорт и цялостно преживяване. Според него именно качеството трябва да бъде основното конкурентно предимство на България през Лято 2026.

Темата беше подкрепена и от представители на туристическия бранш, които акцентираха върху необходимостта страната да изгражда по-модерен и устойчив туристически имидж. Сред водещите послания на форума се откроиха сигурността на България като дестинация, доброто съотношение между цена и качество и популяризирането на разнообразния туристически продукт у нас.

България посреща Лято 2026 с ясното послание, че страната е сигурна, изгодна и модерна туристическа дестинация. Това обобщи генералният директор на Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев по време на форума.

Сред основните теми на дискусията бяха още инфраструктурата, качеството на туристическия продукт, позитивният обществен образ на българския туризъм и устойчивото развитие на дестинациите.

Депутатът от Прогресивна България Марио Смърков подчерта, че държавата трябва да поеме по-активен ангажимент към сектора, особено по отношение на транспортната свързаност.

"Държавата е длъжник на туризма. Липсата на качествени пътища и добра транспортна връзка със съседните държави затруднява развитието на туризма по Черноморието“, заяви Смърков. По думите му, освен въздушния транспорт, именно пътната инфраструктура е ключов фактор за достъпността на туристическите дестинации.

От туристическия бизнес увериха, че секторът е подготвен за активен летен сезон. Председателят на Управителния съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация Георги Щерев заяви, че въпреки непредсказуемата среда хотелите са готови да посрещнат туристите.

"Цените няма да бъдат променяни спрямо обявените. Всички са добре дошли, а ако държавата също помогне за насърчаването на българските туристи да почиват у нас, това ще бъде много полезно“, каза Щерев.

Акцент по време на форума беше поставен и върху значението на публичния образ на българския туризъм. Заместник-председателят на Управителния съвет на Бургаска регионална туристическа камара Десислава Димитрова призова за повече позитивни послания и активна подкрепа за сектора.

Според нея негативните новини могат да нанесат сериозни щети върху имиджа на страната като туристическа дестинация.

"На един лош коментар трябва да има десет позитивни“, посочи Димитрова и допълни, че възстановяването на доверието след негативна публичност изисква усилията на целия бранш.

От Варна също подчертаха значението на сигурността и позитивния обществен образ. Заместник-кметът с ресор "Туризъм“ Снежана Апостолова заяви, че Варна и България са сигурни дестинации и че е важно добрите примери и успешните събития да бъдат популяризирани активно.

По думите ѝ общината подкрепя инициативи, които утвърждават града не само като лятна, но и като целогодишна туристическа дестинация.

Изпълнителният директор на Св. Св. Константин и Елена холдинг Елена Косева акцентира върху емоционалното измерение на туризма.

"Туризмът не е само статистика, а емоция и послание“, заяви тя. Според Косева курортът "Св. св. Константин и Елена“ съчетава история, традиция и модерна визия, като стремежът е да се постигне баланс между природа, здраве, спокойствие и съвременна туристическа среда.

От Албена също поставиха акцент върху сигурността и качеството. Директорът "Маркетинг и продажби“ Маргита Тодорова заяви, че България трябва да се позиционира като дестинация с "качество на разумна цена“ и с разнообразен туристически продукт, способен да привлича различни групи посетители.

Представители на планинския туризъм също отчетоха засилен интерес към летните почивки извън морските курорти. Мениджърът по оптимизация на Макси Парк Хотел и Спа Светлана Големанова отбеляза, че летният сезон е най-силен за Велинград.

"Въпреки че лятото традиционно се свързва с морето, Родопите също предлагат отлични условия за туризъм“, посочи тя и допълни, че местната власт трябва да бъде по-ангажирана с развитието на инфраструктурата и туристическата среда.

По време на форума беше засегната и темата за готовността на летищата за активния сезон. Директорът "Авиационно бизнес развитие“ във Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт Деница Милосавлевич увери, че има достатъчно авиационно гориво за обезпечаване на всички туристически полети през летния сезон.

Форумът очерта общо разбиране между институции, местна власт и туристическия бизнес, че България трябва да развива туризма чрез по-добра инфраструктура, устойчиво качество на услугите и активна позитивна комуникация към българските и чуждестранните туристи.