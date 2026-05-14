Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излезе с остра позиция срещу подготвяните промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Според бизнеса, държавата се опитва да влезе в ролята на "ценообразуващ орган“, пренебрегвайки принципите на пазарната икономика.
Основните спорни моменти: Какво предвижда "Прогресивна България“?
Законопроектите, които вече минаха на първо четене в бюджетна комисия, въвеждат драстични мерки, които ще останат в сила до август 2027 г.:
- Въвеждат се неясни според бизнеса понятия като "прекомерно високи цени“ и "съвместно господстващо положение“.
- Компаниите ще трябва сами да доказват, че не са нарушители, вместо държавата да доказва тяхната вина.
- Предвижда се значително завишаване на глобите за нелоялни търговски практики.
"Виновен до доказване на противното“
Изпълнителният директор на АТНС Галин Попов подчертава, че бързината, с която се придвижват промените, е притеснителна.
Според асоциацията, вместо да засилва контролните си органи, държавата се опитва да наложи рестрикции, които могат да доведат до отлив на инвестиции и непредсказуемост.
Квото Такоа
преди 21 мин.
Някакъв комунизъм се върти из новата власт....уж сме пазарна икономика, а пък ще се контролират цени. Много извратена работа.
