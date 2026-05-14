Днес се очаква съдът да разгледа мярката за неотклонение на 59-годишния шофьор на автобуса, който по непредпазливост причини смъртта на един човек и рани други 16 при сблъсъка с камион. Данните на МВР са стряскащи – и двамата водачи имат десетки нарушения в миналото, а пробата за наркотици на шофьора на камиона е положителна.

Коланите – спасителен пояс или "екстра“, която липсва?

Експерти са категорични: ако пътниците бяха с колани, жертвата и тежките травми можеха да бъдат избегнати. Реалността по автогарите обаче е различна:

В много автобуси (особено по-старите) колани просто няма, въпреки че са задължителни от 2019 г. Пътници споделят, че не слагат колани, защото "имат доверие на шофьорите“ – фатална грешка, според експертите. Превозвачите твърдят, че са оборудвали машините, но пътниците масово отказват да ги ползват, а контрол в движение практически липсва.

Автобуси от 80-те и незаконни превози

Собственикът на транспортна фирма Красен Ангелов алармира пред bTV за по-дълбок проблем: "Има автобуси от 1982 г., които са пред разпадане и все още функционират.“, сподели превозвачът.

Според него държавата трябва да се бори с незаконните превози, а не само да проверява изрядните фирми.