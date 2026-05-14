Цените на доматите по пазарите и в магазините продължават да растат, като на някои места вече са двойно по-високи спрямо миналата година. Производители и търговци обясняват поскъпването с увеличените разходи за оранжерийно производство, скъпите горива и транспорт, както и със зависимостта на пазара от вносна продукция.

На борсите килограм домати достига до 3,50 евро, а в търговската мрежа цената на места надхвърля 5 евро. От бранша предупреждават, че по веригата от производител до краен потребител се натрупват сериозни надценки, които допълнително оскъпяват продукцията.

На този фон държавата подготвя нови мерки срещу спекулата и прекомерните търговски надценки.

"С колеги, които произвеждат оранжерийни домати, коментирахме цена на едро около 2,40-2,60 евро“, заяви в ефира на "Здравей, България“ Борислав Дамянов - производител с оранжерии в село Микрево, близо до Струмяни.

По думите му високите цени са пряк резултат от рязкото увеличение на производствените разходи.

"Всичко е поскъпнало с поне 30%. Няма как и крайната цена да е ниска. При торовете поскъпването варира според цената на газа, а при семената е дори повече. Работната ръка изобщо няма да коментирам – ако изобщо намериш хора, плащаш каквото поискат“, обясни Дамянов.

Той подчерта, че малките семейни стопанства са поставени под огромен натиск.

"Не искам да се оплаквам, но положението е много тежко“, каза още производителят.

Според него реалните разходи често надвишават възможностите на стопанствата да реализират печалба.

"Имаме огромни проблеми с напояването и с още много неща, за които говорим от 10 години. Нищо не се е променило. Заявките на новата власт дават надежда, но не виждам как ще се случи на практика“, посочи той.

Дамянов отбеляза и структурните проблеми в сектора. По думите му българските производители на домати работят активно едва около два месеца и половина годишно, а през останалото време липсват модерни съоръжения и достатъчно работна ръка.

"Бързо решение на проблема няма. Но са нужни радикални мерки. Секторът трябва да излезе "на светло“. Задължителна регистрация по ДДС и по-строг контрол ще позволят много по-лесно да се проследява кой на каква цена продава“, категоричен беше той.

Производители предупреждават, че без сериозни реформи и дългосрочна подкрепа за земеделието цените на зеленчуците ще останат високи, а част от стопанствата могат да прекратят дейността си.