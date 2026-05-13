Депутатите от новото 52-ро Народно събрание забраниха необосновано повишаване на цените на стоки и услуги на първо четене. Това се случи чрез промяна в Закона за защита на конкуренцията.

С мерките, които предложиха от "Прогресивна България", се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби.

С промените броят на нелоялните търговски практики се разширява от 13 на 33. Създава се понятието "прекомерно висока цена" и съвместно господстващо положение, когато група от големи вериги подържат едни и същи цени и така изкривяват пазара.

Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни и ефективни механизми за контрол. Въпреки това текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол.

С новите мерки управляващите забраняват необосновано повишаване на цените

Целта е да въведат мерки, без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени. Ако има по-голяма надценка по веригата, ние не в забраняваме, но искаме да се вижда, категоричен бе Явор Гечев от "Прогресивна България".

В зала те получиха одобрение, но не и без сериозни критики. ГЕРБ обявиха, че подкрепят, но ще предложат съкращаване на сроковете.

Въпреки малките забалежки по техниките на предложения законопроект, ГЕРБ-СДС дава подкрепа. И то не защото е желана, а защото е необходима, каза Александър Иванов.

Подкрепа дойде и от ДПС, но също със забележки: