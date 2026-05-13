Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще оглави официалната българска делегация, която ще бъде приета на традиционна аудиенция при Светия отец във Ватикана. Посещението е посветено на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий и на славянската книжовност, и ще се проведе на 21 и 22 май 2026 г.

Духовният акцент: Рим и Светите места

Програмата на делегацията включва поклонение пред делото на Първоапостолите в "Вечния град“:

Литургия в "Сан Клементе“: На 22 май българските представители ще присъстват на тържествена православна литургия в базиликата, където е гробът на св. Кирил Философ.

Посещение на "Санта Мария Маджоре“: Мястото, където през IX век папа Адриан II официално осветява българските книги и признава славянския език за литургичен.

Дипломатическата програма: Среща в италианския парламент

Освен духовната част, визитата има и важен международен аспект. Михаела Доцова ще проведе официална среща с Лоренцо Фонтана – председател на Камарата на депутатите на Италия, за да обсъдят двустранните отношения и парламентарното сътрудничество.

Ограничен достъп и публичност

От пресцентъра на Народното събрание уточняват, че аудиенцията при папа Лъв XIV ще се проведе в тесен кръг, като в нея ще участва само официалната делегация. За медиите и обществеността ще бъдат предоставени официални снимки и видеокадри веднага след края на срещата.