С Почетна значка на Пловдив ще бъдат удостоени 16 директори и учители на училища и детски градини в града, а 11 млади педагози ще получат грамота. Отличията са по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвет и култура и на славянската книжовност. Предложението на кмета Костадин Димитров беше прието с пълно единодушие от пловдивските общински съветници, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Почетна значка на Пловдив получават шестима директори: Мария Гайдарова – ОУ "Райна Княгиня", Елена Кисьова – СУ "Черноризец Храбър", Тинка Балабанова – ОУ "Стоян Михайловски", Павлинка Кръстева – ДГ "Слънце", Екатерина Делинова – ОбУ "Пенчо Славейков" и Десислава Стаменова – ОУ "Драган Манчов".

Отличието се връчва на 10 учители: Габриела Георгиева – СУ "Любен Каравелов", Надежда Стамова – ДГ "Мирослава", Мария Цинцарова – ДГ "Малкият принц", Светлана Мирчева – ДГ "Дружба", Виолета Цветкова – ДГ "Буратино", Албена Фиданска – СУ "Св. св. Кирил и Методий", Иванка Гатешка – ДГ "Десислава", Елена Татарлиева – ДГ "Ралица", Анна Сотирова – СУ "Черноризец Храбър" и Йорданка Алексиева – СУ "Св. Патриарх Евтимий".

Грамоти ще има за 11 млади учители: Елена Еленкова – ОУ "Васил Левски", Антония Христова – ОУ "Екзарх Антим", Станка Синапова – ДГ "Ралица", Елена Билюкова – СУ "Любен Каравелова", Ваня Чолакова-Русева – ОУ "Яне Сандански", Янна Лазарова – ОУ "Райна Княгиня", Кристина Грудлева – ДГ "Мирослава", Вероника Карауланова – ДГ "Светла", Жанет Митева – СУ "Константин Величков", Костадин Гълъбов – ЕГ "Иван Вазов" и Стойчо Калев – ОУ "Кочо Честеменски".

Номинациите са определени от специална комисия, назначена със заповед на кмета. Всеки от отличени ще получи еднократна парична премия от 250 €, като средствата са осигурени от бюджета на отдел "Образование".