Свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски се превърна в арена на остри политически коментари и институционални престрелки. Докато МВР твърди, че решението е плод на "чист експертен анализ“, от ГЕРБ съзират политическа намеса и риск за националната сигурност.
Коментарът на Борисов: Ирония и облекчение
Лидерът на ГЕРБ реагира лаконично, но многозначително на новината, че НСО вече не отговаря за неговата безопасност:
ГЕРБ: Решението е емоционално и опасно
Зам.-председателят на партията Томислав Дончев изрази сериозни опасения относно мотивите на междуведомствената комисия. Според него актът изглежда като "емоционално, недай Боже политическо“, а не като институционално решение.
Дончев подчерта, че Борисов не е просто партиен лидер, а бивш премиер и главен секретар на МВР, чиято работа срещу организираната престъпност автоматично го поставя в рискова категория.
От партията поставят под съмнение обективността на новите данни, постъпили в службите в началото на седмицата.
Позицията на МВР: Проверяваме обективността на старите заплахи
Вътрешният министър Иван Демерджиев остана непреклонен по време на брифинга си, предава Plovdiv24.bg. Той хвърли топката обратно към предишните управления, като допусна, че по-рано информацията за заплахи може да не е била съвсем обективна.
Държавната протекция приключва не само от НСО, но и от структурите на МВР, оставяйки двамата политици изцяло на частно обезпечаване, стана ясно от изявлението на Демерджиев.
