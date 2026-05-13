Свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски се превърна в арена на остри политически коментари и институционални престрелки. Докато МВР твърди, че решението е плод на "чист експертен анализ“, от ГЕРБ съзират политическа намеса и риск за националната сигурност.

Коментарът на Борисов: Ирония и облекчение

Лидерът на ГЕРБ реагира лаконично, но многозначително на новината, че НСО вече не отговаря за неговата безопасност:

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин“, заяви Бойко Борисов.

ГЕРБ: Решението е емоционално и опасно

Зам.-председателят на партията Томислав Дончев изрази сериозни опасения относно мотивите на междуведомствената комисия. Според него актът изглежда като "емоционално, недай Боже политическо“, а не като институционално решение.

Дончев подчерта, че Борисов не е просто партиен лидер, а бивш премиер и главен секретар на МВР, чиято работа срещу организираната престъпност автоматично го поставя в рискова категория.

От партията поставят под съмнение обективността на новите данни, постъпили в службите в началото на седмицата.

Позицията на МВР: Проверяваме обективността на старите заплахи

Вътрешният министър Иван Демерджиев остана непреклонен по време на брифинга си, предава Plovdiv24.bg. Той хвърли топката обратно към предишните управления, като допусна, че по-рано информацията за заплахи може да не е била съвсем обективна.

"И двамата имат достатъчно ресурси да си обезпечат охрана, ако се считат за застрашени“, отсече министърът.

Държавната протекция приключва не само от НСО, но и от структурите на МВР, оставяйки двамата политици изцяло на частно обезпечаване, стана ясно от изявлението на Демерджиев.