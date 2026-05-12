Общинските структури на ГЕРБ в цялата страна ще проведат редовни отчетно-изборни събрания. Те ще стартират следващата седмица и ще се проведат в рамките на един месец. След приключването им предстои Изпълнителната комисия на ГЕРБ да разгледа постъпилите номинации и да утвърди състава на новите общински ръководства.

Събранията се провеждат според Устава на партията и следват Националното отчетно-изборно събрание на ГЕРБ, което тази година се проведе на 22 март и на което беше преизбран председателят на партията Бойко Борисов, както и бяха избрани нови състави на Изпълнителната и Контролната комисии.

Според Устава на ГЕРБ общинските ръководства на структурите се избират с мандат от 4 години. След изтичането на мандата се провежда цикъл от редовни отчетно-изборни събрания за номинирането на нови ръководства.