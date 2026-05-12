НИМХ излезе с изненадващо предупреждение за утрешния 13 май. За почти цяла България е в сила жълт код за очакван силен вятър. Припомняме, че още вчера Националният институт по метеорология и хидрология издаде двоен жълт код за днес, 12 май, за по-голямата част от страната. Предупрежденията са за интензивни валежи и гръмотевични бури, а на места има опасност и от градушки.

Прогноза за България за 12.05.2026

След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в Пловдив – около 26°.

Какво ни чака утре?

Атмосферното налягане ще се повиши, но ще е по-ниско от средното за месеца. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в Пловдив – около 12°.

Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в Пловдив – около 20°.

Жълтите кодове за утре, 13 май

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.