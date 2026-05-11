Има толкова проблеми в сектора на всички изкуства, че има голяма вероятност, ако не се предприемат конкретни мерки и действия, до края на годината да има и фалирали държавни културни институции. Това би било много голям проблем като имидж за новото правителство и смятам, че те няма да го допуснат. Това каза в предаването "Метроном“ с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев.

Той заяви, че подкрепя Евтим Милошев като човек и личност.

"Не призовавам никой друг да го подкрепя. По простата причина, че мога да призова само когато видя нещо действително направено от кабинета. До този момент аз го подкрепям като личност, защото го познавам и знам, че е отговорен човек“, каза той.

Нападките към Милошев той определи като лични сметки, "които дават мотив на някого да предизвика такъв тип скандал“.

"Има хора, които много държат да са министри и правят всичко възможно да омаскарят другите, за да могат те да изпъкнат. Поради тази причина смятам, че това беше направено умишлено. Омаскариха сами себе си хора с достойнство и авторитет, градени години преди това“, каза Мутафчиев.

"Един от първите въпроси, които бих му задал, е каква е неговата визия за работата на Министерството на културата“, каза още той.

По думите му проблемите в сектор "Култура“ не са в изкуствата, а в администрирането на процесите, които водят средства до тях, и в контролирането им.

Мутафчиев каза, че би попитал новия министър какво ще направи по отношение на това.

"Не очаквам да има драстично повишение на бюджета на Министерството на културата, най-малкото защото сме в полугодие, а бюджетът сега се прави и всъщност вече трябва да се мисли за Бюджет 2027“, заяви той.