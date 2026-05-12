"Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

"Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката“, заявява тя.

Оставката е приета", съобщиха за Plovdiv24.bg от пресслужбата на министерството на образованието.

Припомняме, че преди дни министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма "Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

Какво знаем за Ася Панджерова?

Панджерова е един от 18-те зам.-министри, назначени със заповед на министър-председателя в петък. Тя беше кандидат за депутат на "Прогресивна България" от Благоевград за изборите на 19 април 2026 г. Панджерова, поставена на последното място в листата на формацията за изборния район, не получи място в Народното събрание.

В официалната визитка, публикувана на страницата на "Прогресивна България", тя е представена като "експерт в областта на туризма, съчетаващ академична кариера с хотелски мениджмънт".

Що се отнася до хотелския мениджмънт, срещу името на Панджерова през 2005 г. в своя публикация "Форбс България" записва "собственик на компанията за мениджмънт на хотелски комплекси "Хотелс енд Дриймс" ООД и изпълнителен директор на "Лъки Банско СПА & Релакс".

Към днешна дата според данните в Търговския регистър Панджерова е управител и едноличен собственик на капитала на дружествата "Маргил Тур" и "Мобилити сървисис".

"Маргил Тур" се занимава с "туроператорска дейност, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения, туристически обекти, хотели, ресторанти производство, вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина". "Мобилити сървисис" пък с търговия, внос и износ на стоки, а също и с авторемонтни услуги и отдаване под наем на леки автомобили и транспортни превозни средства в страната и чужбина.

Ася Панджерова е съдружник в още три фирми с дейност, свързана с хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги - "Фантастик хотелс" (Панджерова е и управител на това дружеството - б. авт.) , "Сити фешън стил" и с "Хотелс енд дриймс".

Във визитката за нея се казва още, че преподава в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в катедра "Икономика на туризма" и е автор на над 80 научни и бизнес публикации.

През 2026 г. доц. Панджерова преподава "Основи на туризма", "Икономика на туризма" и "Управление на проекти в туризма" на бакалаври в различни специалности, както и "Дигитализация и информационни системи в туризма" и "Предприемачество в туризма" в магистърската програма "Мениджмънт в туризма".