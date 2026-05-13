Лидерът на ДПС и народен представител Делян Пеевски повече няма да бъде охраняван от Национална служба за охрана. Това съобщи самият Пеевски в публикация в социалните мрежи.

По думите му, решението е било взето след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, а за него лично го е уведомил началникът на службата ген. Тонев.

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана“, заяви Пеевски.

Той подчерта, че има доверие в действията и преценката на държавните институции.

"Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения“, посочва още лидерът на ДПС.

В изявлението си Пеевски отправи и политически коментар към Продължаваме Промяната и Демократична България.

"С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина“, заявява той.