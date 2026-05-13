Българската икономика губи основното си конкурентно предимство – ниската цена на труда, и трябва спешно да привлече инвеститори с висока добавена стойност. Това заяви Делчо Делчев, директор направление "Бизнес клиенти“ в ПроКредит Банк, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Страната ни трябва да спре да се рекламира единствено чрез евтината работна ръка, ако иска дългосрочен инвестиционен хоризонт, информира Plovdiv24.bg. Според експерта България се намира на стратегически кръстопът, който позволява на местните малки и средни предприятия гъвкаво да обслужват европейските пазари.

Загуби

Делчев посочи шивашкия сектор като пример за негативните последици от зависимостта от ниското заплащане. С повишаването на доходите в страната поръчките от големи световни брандове рязко са намалели, което е довело до закриване на множество предприятия с дългогодишна история.

Въпреки стремежа към устойчивост, делът на стартиращите фирми у нас остава малък поради непредвидимата бизнес среда и липсата на предприемаческа култура. Банкерът подчерта, че държавата и финансовият сектор са длъжници на младите хора в процеса на изграждане на умения за поемане на умерен риск.

Основните предизвикателства пред бизнеса днес включват:

- Критичен недостиг на квалифицирана работна ръка.

- Рискове при предаването на управлението между поколенията предприемачи.

- Нужда от мащабни инвестиции в автоматизация и оптимизация на производството.

Въпреки геополитическата нестабилност и скъпите суровини, съществуват основания за оптимизъм. "Зелените“ инициативи и бъдещото членство на България в еврозоната се очертават като ключови фактори за икономически растеж и стабилност. Според Делчев банковата система остава ликвидна и готова да подкрепя бизнеса до края на годината.