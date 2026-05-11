Гърция вече предприе мерки за ограничаване на краткосрочните наеми с цел да овладее ръста на цените на жилищата и дългосрочните наеми. У нас също предстоят сериозни промени – от 20 май влиза в сила строг европейски регламент, който на практика слага край на сивия сектор в платформите Airbnb и Booking. Всички имоти за краткосрочно отдаване вече ще подлежат на задължителна регистрация, а информацията ще се обменя автоматично с НАП.

Очакванията са това да доведе до поскъпване на краткосрочните наеми с около 15%. Според брокера Димитър Калайджиев обаче това няма да бъде единственото движение на пазара.

Кога ще спрат покупките на имоти?

В предаването "Говори сега“ по БНТ Калайджиев прогнозира, че пазарът ще започне да се охлажда едва когато хората вече не могат да покриват основните си разходи.

"Имотите ще спрат да се купуват, когато българинът не може да си позволи елементарни нужди и стоки.“

По думите му първите засегнати от подобен сценарий ще бъдат ресторантите, а след тях и имотният сектор, тъй като жилището като инвестиция не е стока от първа необходимост.

Как Airbnb промени пазара

Според Калайджиев платформите за краткосрочно отдаване първоначално са тръгнали с напълно различна идея.

Airbnb е създаден като начин хората да отдават свободна стая в дома си, предлагайки по-достъпно и автентично преживяване за туристите. С времето обаче моделът се е превърнал в сериозен бизнес.

"В началото беше романтично, сега се е превърнало в бизнес.“

По думите му все повече инвеститори започват да купуват имоти специално с цел краткосрочно отдаване. Това автоматично повишава цените в определени райони, особено в централните части на София.

Старият център на София – пример за ефекта на краткосрочните наеми

Калайджиев посочва като пример зоната между бул. "Витоша“, Централна гара и Женския пазар – райони, които дълго време не са били предпочитани от местните жители.

Днес обаче именно тези квартали са сред най-търсените за Airbnb и Booking заради близостта си до културно-историческия център на столицата.

Така имоти, които преди няколко години са били сравнително евтини, вече се продават на значително по-високи цени.

"Въпреки че районът е непредпочитан от местното население, заради краткосрочното отдаване продавачите вече продават скъпо.“

Инвеститорите трябва да внимават

Брокерът предупреждава купувачите да не изчисляват възвръщаемостта на инвестицията си единствено на база краткосрочни наеми.

Според него много инвеститори правят сметки с очаквана доходност от около 6,5% чрез Airbnb, но ако пазарът се промени и се наложи имотът да бъде отдаван дългосрочно, реалната доходност може да падне до около 2%.

Той определя подобни очаквания като подвеждащи и подчертава, че краткосрочното отдаване не трябва да бъде основният критерий при покупка на инвестиционен имот.

По думите му през последните години именно наемите са изоставали спрямо ръста на цените на жилищата, но сега започват да наваксват.

Това води до все по-ниска доходност от покупка на имот - около 3%, което според него е сигнал, че пазарът навлиза в етап на корекция.

Накъде отива пазарът?

Според експерта следващата фаза ще премине през намаляване на броя на покупките, пренасочване на повече хора към наеми и допълнително поскъпване на наемите. Новите регулации за Airbnb и Booking вероятно ще ускорят този процес, като ограничат част от нерегламентирания сектор и повишат разходите за краткосрочно отдаване.

Въпросът остава дали това ще бъде достатъчно, за да се охлади имотният пазар, или цените ще продължат да растат въпреки новите правила.

Пазарът в Пловдив

интересът към имотите в големите градове остава висок, а Пловдив е един от най-ярките примери за това.

Апартаментите в централните части на града вече достигат средни нива от около 1900 евро на квадратен метър, показват последните данни от пазара. Най-скъпи остават районите Мараша и Каменица 1, където цените се движат около 2200 евро на кв. м.

Все още обаче има и по-достъпни квартали. В зони като Коматево, Остромила и Изгрев жилищата се продават средно между 1200 и 1300 евро на квадрат, а оферти под 1000 евро на кв. м могат да се открият основно в някои периферни райони.

Според брокери Пловдив продължава да привлича купувачи с по-високи доходи заради доброто качество на живот, развиващата се икономика и по-ниските цени спрямо София. Най-активно се развиват южните и западните части на града, където новото строителство и подобрената инфраструктура засилват интереса към покупка на жилища.

През последната година цените са се повишили във всички райони на Пловдив, като най-силен е ръстът в централната част. Южните и западните квартали също поскъпват осезаемо, докато периферните райони отбелязват по-умерено увеличение.

Според анализатори пазарът в Пловдив все още има потенциал за нов ръст, тъй като цените продължават да изостават от нивата във Варна. Интересът идва не само от местни купувачи, но и от хора от околните населени места, които търсят по-добри условия за живот в града, както и от семейства, насочили се към къщи в районите около Пловдив.