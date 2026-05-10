Времето за сравнение на цени и резервация на летни самолетни билети никога не е било по-критично. Цените на полетите от България към най-популярните европейски дестинации - Великобритания, Италия, Испания и Германия, са скочили драматично в сравнение със същия период на миналата година. Билет за Лондон, който през лято 2025 г. струваше €35-45 в посока, сега за юли-август вече започва от €90 и може да достигне €180 при по-къси резервации, показа проверка на Plovdiv24.bg.

Причината е ясна, войната между САЩ/Израел и Иран взриви цените на петрола, а с тях и на авиационното гориво. Според Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, керосинът е поскъпнал почти двойно от началото на конфликта.

"Нискотарифните Ryanair и Wizzair имат достатъчно запаси и засега задържат цените", обясни Иванджиков. "Но малките авиокомпании са в най-голяма степен негативно изложени на поскъпването."

С други думи "засега" е ключовата дума. Когато запасите от хеджирано гориво на лоукост компаниите свършат, обикновено август-септември, цените ще скочат още по-рязко.

Конкретните числа, къде увеличението е най-високо

Анализ на актуалните цени на Wizz Air и Ryanair показва поскъпване между 80% и 200% на летните билети спрямо същия период на 2025 г.

Лондон (от София), миналото лято: €35-45, тази година: €85-180. Поскъпване от 100-300%.

Барселона (от София), миналото лято: €45-70, тази година: €130-220. Поскъпване от 180-200%.

Рим (от София), миналото лято: €22-35, тази година: €100-190. Поскъпване от 350-450% при върховите цени.

Берлин (от София), миналото лято: €25-40, тази година: €90-160. Поскъпване от 250-300%.

Палма де Майорка (от София), миналото лято: €28-45, тази година: €110-200. Поскъпване от 290-350%.

Дори "бутиковите" дестинации като Аликанте, Малага, Валенсия, Неапол, Катания, се движат с подобни темпове. Цената на билет до Малага в августовски уикенд миналата година беше €45. Сега същата дата започва от €135.

Пловдивчани имат лек късмет

Има една добра новина за жителите на Пловдив и региона. Ryanair поддържа полети от летище Пловдив до Лондон Станстед и Манчестър на цени от €17 в посока (сега), а летните цени все още не са скочили толкова рязко, колкото от София.

Пловдив → Лондон Станстед, лято 2026: €90-180 (сравнено с €22 миналата година)

Пловдив → Манчестър, лято 2026: €90-180 (сравнено с €22 миналата година)

Ryanair дори разширява присъствието си в Пловдив, добавя нови дни и често пуска промоции за пловдивските пътници, тъй като летището не е така натоварено като София. За живущите във Великобритания пловдивчани, които ще пътуват до родината си през лятото, това може да бъде значителна икономия на време и пари.

Как ще се променят навиците за лятна почивка

Специалистите предвиждат, че поскъпването ще промени драматично летните планове на българските семейства.

На летище "Пловдив" все още се намират евтини полети до Англия.

Българското Черноморие отново ще бъде хитът на сезона, при цена от €100-150 на човек за билет до Испания, семейство от 4 души ще плати поне €600 само за полети. Със същите пари можеш да си вземеш седмица в петзвезден хотел в Слънчев бряг или Албена.

Гърция и Турция ще бъдат основните алтернативи на западноевропейските дестинации, пътуване с автомобил или автобус до Халкидики, Тасос или Бодрум става все по-привлекателно. AutoEuropa, FlixBus и частните трансфери отчитат двуцифрен ръст в резервациите за летния сезон.

Раздробени отпуски, вместо традиционните 2-3 седмици в чужбина, много български семейства ще изберат по-кратки пътувания с прекъсвания у дома, за да компенсират скъпите билети.

Late minute сделки ще изчезнат, традиционно последните седмици преди заминаване носеха най-добрите промоции. Тази година ситуацията е обратна, последните дни ще бъдат най-скъпите.

Връщане към България, много хора, които миналото лято пътуваха до Италия, Гърция или Испания, тази година ще останат у дома за уикенд почивки в Родопите, Рила, Стара планина или морския бряг.

Практически съвети за пътуващите

За тези, които въпреки всичко планират пътуване до Западна Европа това лято:

Резервирайте веднага, всяка седмица закъснение може да добави €30-50 към билета

Гъвкави дати, полетите във вторник, сряда и четвъртък са до 40% по-евтини от тези в петък и неделя

Внимавайте със скритите такси, багаж, място, проверка на летището могат да добавят €30-80 към "евтиния" билет

Настройте ценови алерти на Skyscanner, Google Flights и приложенията на самите авиокомпании

Запазвайте напред, резервирайте за септември-октомври (когато цените се връщат към нормалното), ако имате гъвкавост за датите

Сравнявайте летища, от Пловдив, Бургас или Варна често има по-евтини полети от тези от София

Какво ще се случи след лятото

Експертите са предпазливо оптимистични за есента 2026 г. Ако напрежението в Близкия изток отслабне до септември, цените могат да се върнат към нормалните си стойности за късно лято и есен. Wizz Air и Ryanair обаче вече сигнализираха, че част от структурното поскъпване ще остане, заради продължаващите проблеми с Boeing 737 MAX и Airbus A320 двигателите.

С други думи: ерата на €19 билети из Европа, на която българите свикнаха през последното десетилетие, може да е към своя край. Лятото 2026 г. ще бъде тестов период, за това дали българските семейства ще приемат новите цени, ще изберат алтернативни дестинации, или ще се върнат масово към българското Черноморие.

Едно е сигурно, никога планирането предварително не е било по-важно.

