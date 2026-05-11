Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев заяви, че еврото има стабилизиращ ефект върху българската икономика и ограничава инфлацията. Tой посочи, че причините за поскъпването у нас не са свързани основно с членството в еврозоната, а с вътрешната фискална политика и ръста на паричната маса.

Според Домусчиев основен сигнал за проблем в икономиката е разминаването между ръста на заплатите и производителността.

"Основният признак, че нещо не е наред за работодателите, е нарастването на паричната маса спрямо производството и инвестициите и ножицата, която се отваря между заплатите и производителността“, заяви той в предаването "120 минути" по bTV.

По думите му държавата продължава да тегли дълг, като средствата се насочват към увеличение на възнагражденията в администрацията и публичния сектор, вместо към инвестиции с дългосрочна възвръщаемост.

"Причината е, че се дотират куп държавни предприятия, които в голямата си част са губещи“, коментира председателят на КРИБ.

Домусчиев предупреди, че увеличаването на паричната маса е критичен фактор за инфлацията.

"19% увеличение спрямо 9% спад на производителността води до много висока инфлация и ще продължава да води до такава“, каза той.

Като пример бизнесменът посочи Румъния, където по думите му инфлацията е достигнала близо 10%, а страната изпитва сериозни икономически затруднения.

"Те имат доста по-добри параметри от нас - при тях увеличението на паричната маса е около 9%, а спадът на промишлеността е само 2,5%, но въпреки това са в много тежка стагфлация“, заяви Домусчиев.

Той подчерта, че България е влязла подготвена в еврозоната и процесът е бил реализиран успешно от техническа гледна точка.

"Не бих казал, че България влезе в еврозоната неподготвена. Напротив, влизането ни беше много успешно, технически беше много добре подготвено“, каза още той.

Според Домусчиев предимството на еврото за малки икономики като българската е, че те се възползват от стабилността на голямата европейска икономика и от ограниченията, които валутният съюз налага върху фискалната политика.

Той беше категоричен, че инфлацията у нас не може да бъде обяснена единствено с приемането на еврото.

"Факт е, че Румъния, която не е в еврозоната, е с много по-висока инфлация. Това показва, че не е виновно еврото за инфлацията в България“, заяви председателят на КРИБ.

Домусчиев коментира и икономическата политика през последните години, като отправи критики към бившия финансов министър Асен Василев.

По думите му именно тогава е започнала политика на увеличаване на дълга и социалните разходи за сметка на инвестициите в инфраструктура и стратегически проекти.

"Това повлече всички политици да се надпреварват кой ще даде повече, кой ще изтегли повече дълг и ще обещае повече социални придобивки“, каза Домусчиев.

Той предупреди, че значителен финансов ресурс е бил насочен към "непроизводителна сфера“, а задълженията ще бъдат плащани от следващите поколения.