Цените на едро на кравето сирене, маслото и кашкавал "Витоша“ отбелязаха ръст през последната седмица според актуалните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Поскъпването обхваща основни млечни деривати, като най-сериозен е скокът при кашкавала, чиято цена се е увеличила с 15 евроцента за седем дни.

Средните нива на едро за килограм краве сирене достигат 6,06 евро, маслото от 125 грама се търгува за 1,42 евро, а кашкавал "Витоша“ – за 9,63 евро.

Драстични разлики между едро и дребно

Информацията от специализираните платформи за потребителски цени показва сериозни вариации в търговската мрежа на дребно. В столицата насипното сирене варира от 5,06 евро до 9,20 евро за килограм, докато при кашкавала диапазонът е още по-широк – между 6,50 евро и 14,50 евро за килограм за продукти, които не са в промоция. Тези цифри илюстрират мащаба на надценките, които крайният клиент плаща в различните обекти.

Кризата при малките производители

Земеделските производители изразяват остро недоволство от огромната разлика между изкупната цена и стойността на дребно. Семейни стопанства споделят, че са принудени да се отказват от отглеждането на домати и краставици и да преминават към продажба на разсад, за да запазят контрол върху ценообразуването.

Изкупували са ми домата на 50 цента, а след това го виждам на 4,50 евро в магазина. Не можем да си покрием разходите, докато прекупвачите печелят четири-пет пъти повече, коментира български производител.

Законови промени и опасения на бизнеса

Държавата предвижда механизми за проследимост на цените по цялата верига, за да ограничи нелоялните практики. От Българската стопанска камара (БСК) обаче предупреждават, че новите правила създават несигурност за бизнеса. Според БСК рискът от честа промяна на регулациите се калкулира в крайната цена, което може да се превърне в допълнителен стимул за поскъпване. Бизнесът настоява и за анализ на разходите за енергия, газ и напояване, които са ключови фактори за себестойността на продукцията.

Дефицитът на местно производство

Синдикатите посочват, че основният проблем е намаляващото българско производство. Липсата на достатъчно количество местни продукти на конкурентни цени принуждава пазара да разчита на по-скъп внос. Според експертите, без реални мерки за подкрепа на родното производство на всички нива, цените на хранителните стоки ще останат високи, информира bTV.