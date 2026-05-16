Най-възрастният практикуващ фелдшер в България, 87-годишният д-р Кирил Георгиев от Кресна, стана главен герой в предаването "Ничия земя“ по Нова телевизия, където сподели сериозните си притеснения за състоянието на родното здравеопазване и обществото. Известният като Лекаря с колелото медик разкритикува липсата на кадри и морал в системата, описвайки ежедневното напрежение, на което са подложени българските граждани.

Психическото здраве и стресът в съвременното общество

Д-р Кирил Георгиев сподели, че страната се движи към пропадане, описвайки настоящата реалност по-скоро като джунгла, отколкото като модерен обществен строй. Според думите му всекидневното съществуване в условия на кражби и изнасилвания принуждава хората да живеят ден за ден, без сигурност за утрешния ден. Лекарят с колелото подчерта, че цялата тази несигурност кълне директно върху здравето и психиката на човека, превръщайки се в постоянен и опасен стрес.

Кризата в българското здравеопазване

По отношение на професионалната сфера 87-годишният фелдшер отбеляза, че българската медицина е слязла до кота нула поради липсата на лекари и медицински сестри. Той акцентира върху загубата на морал и пренебрегването на дадената клетва за служба в обществото в името на финансовата печалба. Д-р Георгиев изрази недоумение защо гражданите, които плащат редовни осигуровки, са принудени да дават по 50 лева в кеш за преглед, вместо да работят свободно с направления.

Философията на профилактиката и социалния патронаж

Възрастният медик сподели професионалното си верую, че е много по-добре да се приложи лъжица профилактика, отколкото цяла чиния лечение. В ежедневната си практика като социален патронаж той продължава да посещава пациентите си, за да им бие инжекции и да сменя превръзки.

Истинското богатство и житейската равносметка

Д-р Кирил Георгиев бе категоричен, че материалното богатство никога не е било негова цел и го определя като нещо незначително. Той заяви, че е роден беден, но е успял да достигне до своята 87-годишна възраст с добрина и силно желание да помага на хората. Равносметката на фелдшера е, че при оттеглянето си от този свят няма да остави след себе си скъпи коли и богатства, а единствено доброто си име, с което се надява неговите близки и съграждани да се гордеят или поне да не се срамуват.