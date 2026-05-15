Долината на розите има своята нова кралица. В оспорвана конкуренция между 35 претендентки, престижната титла "Царица Роза" спечели 18-годишната Деница Малчева, съобщава Plovdiv24.bg.

Традиция на повече от половин век

Изборът на "Царица Роза" е най-старият конкурс за красота в България. Неговото начало е поставено през далечната 1960 година. Коронясването на новата кралица приближава Казанлък до кулминацията на емблематичните Празници на розата. Тази година те се провеждат за 123-ти път и по традиция ще привлекат хиляди туристи от целия свят.

Празник на фона на икономически предизвикателства

Въпреки празничното настроение в региона, местният сектор остава изправен пред сериозни проблеми. Розопроизводителите в района споделят, че започват тазгодишната кампания на загуба, притиснати от високите производствени разходи и изкупните цени.

Улично шествие

Празненствата ще достигнат своя пик на 7 юни. Тогава ще се проведе най-голямото улични шествие в България. Парадът ще бъде предвождан лично от новата "Царица Роза" Деница Малчева, която ще поведе местните жители и гостите на града в честването на българската роза.