Жълт код за интензивни валежи е в сила днес за шест области от страната, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението обхваща Русе, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна, целият североизточен квадрант на страната, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Над по-голямата част от България облачността днес отново ще бъде предимно значителна. Валежи се очакват на повече места в Източна България, където на отделни места ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а най-късно в североизточните райони ще се усили. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно ще бъде силен. С него ще нахлуе относително студен въздух, който ще понижи температурите осезаемо за средата на май.

Максималните стойности днес ще варират между 14°-16°C на места в Западна и Североизточна България и 20°-22°C в Горнотракийската низина. В София ще бъде особено хладно, само около 14 градуса.

Пловдив и Горнотракийската низина

Пловдив остава в най-благоприятната климатична зона за деня. Максималната температура за града и Горнотракийската низина ще достигне 20-22 градуса, почти 8 градуса над прогнозираното за столицата. Очаква се временно силен северозападен вятър и предимно значителна облачност, но без предвиждан жълт код за района. Краткотрайни валежи следобед остават възможни, но няма прогноза за интензивна гръмотевична активност от мащаба на тази в североизточна България.

Прогнозата за Пловдив

В планините

Над планинските райони облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра — от сняг. Вятърът от северозапад ще се усили и ще донесе чувствително застудяване. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 9°C, а на 2000 метра — едва около 3°C. Туристите и планинарите трябва да отложат високопланински преходи за по-стабилни дни през седмицата.

По Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, а на много места ще има валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще е до умерен. Максималните температури ще варират между 15°C и 20°C. Температурата на морската вода е между 13°C и 17°C, а вълнението, 3-4 бала, с тенденция на отслабване.

Какво каза проф. Рачев за идната седмица

Климатологът проф. Георги Рачев очерта какво да очакваме през следващите седем дни. Според неговата прогноза в София от понеделник до към сряда ще е слънчево, а след това отново идва дъжд. От неделя до вторник максималните температури в столицата ще са едва 15-16 градуса, стойности, които не са обичайни за този период от месеца.

6 области са предупредени за днес

Картината за Пловдив обаче е значително по-добра. Според проф. Рачев след 21 май температурите в Пловдив ще станат типично летни, макар и за града да се запази елемент на нестабилност. Това на практика означава, че от четвъртък нагоре жителите на Тракийската низина могат да очакват първите истински 24-26 градуса от сезона.

За Бургас и Варна валежите ще са по-малко, отколкото в западната половина на страната в събота и неделя, но на 21 и 22 май и там ще има по-големи количества дъжд, нова порция нестабилност, която ще премине през Черноморието точно когато сухоземна България започва да се затопля.

Обобщено: студена и динамична седмица в началото, която постепенно отстъпва пред първите истински летни температури в Южна България, но без да напуска напълно сцената на нестабилност.