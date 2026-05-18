На 83-годишна възраст почина Любка Иванчева, майката на бившата кметица на столичния район "Младост“ Десислава Иванчева. Тъжната вест за кончината на жената, която беше неотлъчно до дъщеря си по време на съдебните процеси и пое грижата за малкия ѝ син, бе съобщена във фейсбук, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че на 10 ноември 2022 ВКС окончателно решава, че Десислава Иванчева и нейната заместничка Биляна Петрова са виновни за искане и получаване на подкуп за 75 000 лева Тя е осъдена на 6 г. (а Биляна Петрова на 5), 6000 лева глоба и забрана в продължение на осем години да заема ръководна длъжност. На 29 юли 2025 г. Иванчева е помилвана от тогавашния вицепрезидент, а днес президент Илияна Йотова.

Непоколебима опора в годините на изпитания

Любка Иванчева остана непоколебима в най-тежките години за семейството, когато съдбата подложи дъщеря ѝ Десислава и близките им на сериозни житейски изпитания. Въпреки натрупаната мъка, тревоги и усещане за несправедливост, тя поема изцяло сама грижата за малкия син на Десислава – от периода, в който е бил бебе, до навършването на четиригодишната му възраст. През това време тя го отгледа с безкрайна любов, вътрешна сила и пълна отдаденост на каузата да съхрани семейството, пише във фейсбук поста.

Борбата с тежките заболявания в името на семейството

През последните години няколко тежки заболявания почти пречупват Любка Иванчева физически. Макар лекарите да не дават добри прогнози за нейното състояние, тя винаги намира сили да се изправи отново на крака. Близките ѝ споделят, че тя е намирала воля за живот, защото е съзнавала, че трябва да бъде до малкото дете, до близките си и до своята дъщеря Десислава. Майката беше рамо до рамо с нея навсякъде – по време на протестите, пред съдебните зали и в трудните медийни битки, явявайки се тиха, но напълно непоколебима опора във всеки тежък момент.