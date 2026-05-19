Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нашата редакция, за да съобщи за драстични разлики и съмнения за спекулация в цените на хранителни продукти в Пловдив. Даваме й думата сега:

Обръщам се към Вас с молба да обърнете обществено внимание на сериозните разлики в цените на идентични хранителни продукти, които пораждат съмнения за спекула и некоректни търговски практики.

Вчера ми се наложи да закупя цейлонска канела от магазин за здравословни храни. Посетих магазин в Пловдив, където открих продукта на цена от 9,99 евро за брой. Въпреки че имах нужда от повече количества, закупих само един брой поради необосновано високата цена.

Няколко часа по-късно посетих друг магазин, намиращ се на същия булевард и в същия район на град Пловдив, където открих абсолютно същия продукт на цена от едва 2,71 евро. Разликата в цената е шокираща и трудно може да бъде обяснена с транспортни разходи или доставка.

Това поражда сериозни въпроси относно контрола върху ценообразуването и възможната спекулация с цените на хранителни продукти, особено в контекста на непрекъснатото поскъпване и натиска върху потребителите.

Смятам, че подобни практики следва да бъдат проверени от компетентните институции, а обществото да бъде информирано за реалните мащаби на подобни ценови разлики. Към сигнала прилагам и снимков материал на двата продукта и техните цени.