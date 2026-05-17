Шофьор от Пловдив не скри разочарованието си от поведението на пътя от страна на друг водач. Човекът се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg, като подкрепи твърдението си с кратък клип. Видеото е заснето преди дни на пътя за село Бабек.

Здравейте! Както можете да се убедите от кадрите от видеорегистратора ми, пътят наистина е доста тесен. Но все пак при спазване на правилата съвсем спокойно на него могат да се разминат два автомобила,
сподели пред Plovdiv24.bg читателят ни.

Пловдивчанинът ни допълни, че при въпросната ситуация обаче шофьорът отсреща е карал буквално по средата на пътното платно (при това с ремарке) и едва след като го е забелязал, опитал да му направи място.

А аз излязох от пътя с дясната част на автомобила си. За малко да се кача върху мантинелата. Съветът ми е само един - нека всички да шофираме с ясното съзнание, че не сме сами на пътя, дори въпросният да е спокоен и ненатоварен, но никога не знаеш дали отсреща в един определен момент няма да се появи и друга кола,
категоричен е Х..Г., който не пожела да излезе напълно от анонимност.