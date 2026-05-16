Поредна проява на вандализъм и тотална липса на възпитание вдигна градуса на напрежението сред пловдивчани. Възмутен читател на Plovdiv24.bg изпрати сигнал до редакцията, придружен със снимки, за да покаже грозната реалност, на която се е натъкнал.
Става въпрос за детската площадка и зоната за отдих, намиращи се в парка непосредствено зад Братската могила – едно от иначе предпочитаните места за почивка и разходка на семейства с малки деца.
"Виновните да си видят свинщината“
Пловдивчанинът е заснел парка в ранните часове на деня, преди общинските служби или доброволци да успеят да почистят след поредната нощна сбирка. Ето какво споделя той с нас:
По думите му снимките показват актуално състояние на детската площадка зад Братската могила на 16.05 сутринта и поиска да публикуваме сигнала, за да могат виновните да си видят свинщината.
Преобърнати пейки и купища отпадъци
Кадрите, изпратени от нашия читател, говорят сами по себе си за поведението на част от посетителите на парка. На снимките ясно се вижда извадена и изцяло преобърната дървена пейка.
Около масите и зоните за игра на децата е оставена истинска кочина. Навсякъде се търкалят празни пластмасови и стъклени бутилки от алкохол и безалкохолни напитки, кенчета, кутии от цигари, найлонови торбички и опаковки от храна. Масите и прилежащите им зони са осеяни с огромни количества люспи от семки, фасове остатъци от течности.
Надяваме се след този сигнал отговорните институции да засилят контрола и нощните проверки в района, а извършителите да си вземат поука.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!