© Plovdiv24.bg виж галерията По инициатива на кмета на район "Западен“ Тони Стойчева мемориалният комплекс "Братска могила" е отворен за посещение от граждани на 3 и 4 септември от 10 до 21 ч. Входът е свободен и всеки, който желае може да разгледа архитектурата отвътре и безценните скулптури на скулптора Любомир Далчев. В двата дни на отворените врати от 18 ч. се провежда лекция за изкуството.



- Защо искате да бъде отворен този комплекс?



- Идеята е да покажем на хората какъв паметник имаме тук, в район "Западен“, който за мен е с голяма стойност като архитектурен монумент, като изкуство. Пловдивчани проявиха много голям интерес към събитието, вчера имаше стотици посетители както на лекцията, така и целия ден. Уредникът на комплекса ми каза, че през деня е имало посещение на деца от частна детска градина, което показва интерес у гражданите на Пловдив към този монумент. Аз съм убедена, че такъв интерес биха имали и чужденци, и туристи посетители на града ни.



- Има идеологически оттенък в приемането на този паметник от обществото.



- Така, но аз смятам, че от позицията на тези 25 години, които минаха, трябва да започнем да се отърсваме от идеологията и да се съсредоточим върху културата, изкуството и архитектурата. Моята идея е, че ние дори да съборим нещо, да го заличим, то не изчезва от историята ни. По-добре да го кажем правилно, не с митове и легенди обвито, а такова, каквото е било, да разкажем историята такава, каквато е.



И по отношение на Братската могила има идеологическо изкривяване на комплекса, а той е замислен и реализиран като комплекс, който да бъде посветен на битките за освобождение на страната ни. Започваме от Освобождението от османското робство – тук имаме скулптура на Васил Левски, комитетите със сабята и евангелието, Боримечката. Д-р Видин Сукарев от Историческия музей сподели вчера, че имаме и първата скулптура, посветена на Съединението на Източна Румелия и Княжество България, почти 10 години преди паметника на Съединението на пл. "Съединение“. За мен тези неща са безценни, изключително интересни и хората трябва да ги научат като история, като факти.



- Комплексът в чисто архитектурен стил е много интересен с този отворен покрив, но виждаме, че има драсканици и графити. Трудно ли се поддържа?



- За съжаление има вандалски прояви. В годините, децата особено, бяха свикнали да приемат паметника като място за игра и да се катерят. В предходния мандат, доколкото ми е известно, е изградено видеонаблюдение отвън, а в началото на моя мандат успяхме да пребоядисаме графитите от външната страна, така че Братската могила да изглежда чиста и без драсканици.



Благодаря на пазителя на самия паметник, който непрекъснато се грижи да няма вандалски прояви отвън. Когато едно нещо е поддържано и чисто, това намалява проявите. Разговаряли сме с директорите на училища също да помолят децата да не се катерят.



Призовавам сега и родителите, не само защото това е паметник, а и защото е изключително опасно. Виждате тези процепи - има огромен риск едно дете, когато се качи, да падне и има риск за живота му. Така че призовавам и родителите да обърнат внимание на децата.



- Какво е бъдещето на този паметник на архитектурата и културата?



- Доколкото ми е известно, Община Пловдив е възложила конструктивно обследване. Надявам се да стане публично известно в скоро време, за да разберем какво е състоянието на самата Братска могила. Оттам нататък – за мен този паметник трябва да работи постоянно като място, в което туристи от целия свят, граждани да идват, да посещават, да се запознават с историята, с архитектурата, с изкуството. Той само може да допринесе за туризма в Пловдив.



- Виждаме, че има много посетители вече, така че надявам се, че ще има интерес.



- Да, вие сте свидетел, толкова ранен час, току-що отвориха вратите на Братската могила и вече гражданите идват. Наистина има изключително голям интерес и се надявам този интерес да покаже, че хората са надмогнали тази идеологическа наслоеност, която има паметникът и да се насочим към архитектурата и изкуството и да бъде отворен за посещения постоянно.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.