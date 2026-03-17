Редовен читател насподели наболял проблем в района на Братската могиа и помоли за съдействие и разгласяване на случващото се, за да може проблемът да бъде решен, а и за да не пострада някой от младежите, които нарушават разпоредбите.Ето и подробностите:Бих искал да подам сигнал за два повтарящи се проблема в парка пред Братската могила.Редовно младежите се катерят необезпокоявани по паметника, въпреки знака за забрана. Явно е, че камерите и табелата под тях не плашат никого - нито катерещите се, нито поредните драскащи. Чудим се някой отговаря ли въобще за тези камери в Общината и преглеждат ли се материалите от тях. Ще се вземат ли някога поне веднъж мерки срещу нарушителите?Друг проблем в парка е шумът от дронове (някои от тях състезателни) и колички (някои по 1 метър и с двигатели с вътрешно горене със следващия ги облак от отровни газове), които се стрелкат по алеите, скачат и се превъртат по рампите за велосипеди и вдигат ужасен шум над главите на излезлите "на въздух" и опитващи се да разговарят по пейките хора. А слисани пенсионери и майките с по-малки деца не смеят да минат, за да не бъдат подкосени от мини автомобилите.Редно е според мен да има двойка полицаи там през уикенда, които да следят за обществения ред, нивото на шум и правото на гражданите на почивка и съзерцание сред природата в парка.Благодаря ви за съдействието по даване на гласност на проблема.