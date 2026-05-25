Пътният участък Пловдив-Ягодово е в състояние, което от месеци предизвиква сериозно недоволство сред шофьорите и живеещите в района, предават читатели на Plovdiv24.bg.
Започнал ремонт, който така и не е довършен, е оставил след себе си разрушена настилка, неравности и изкопи, които правят преминаването не просто затруднено, а потенциално опасно. Вместо ясно организирано строително дейност и обезопасена временна организация на движението, водачите ежедневно се изправят пред хаотична и рискова пътна среда, в която често се налага да навлизат в насрещното движение или да напускат пътното платно, за да избегнат повредите по настилката.
Допълнително напрежение създава и липсата на адекватна сигнализация. Пътни знаци са разместени или паднали, а част от тях дълго време са стояли в опасна близост до активната лента за движение. Според граждански сигнали, въпреки многократни опити да бъде привлечено вниманието на институциите, включително чрез подаване на сигнали до спешния телефон 112, реакцията е била недостатъчна или силно забавена. В резултат на това участъкът остава в състояние на продължителна неопределеност, без ясно обозначени срокове за завършване на ремонта и без видими мерки за гарантиране на безопасността.
Трафикът в района, особено в пиковите часове, се затруднява допълнително, като се образуват задръствания и се създават условия за напрегнати и рискови ситуации между водачите. Много от тях споделят и за щети по автомобилите си вследствие на дупките и неравностите по пътя. Всичко това поражда сериозни опасения, че при продължаващо бездействие ситуацията може да доведе до тежки пътни инциденти.
