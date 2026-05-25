Жители на ул. "Поп Манол“ в Пловдив изразяват сериозна загриженост в сигнал до Plovdiv24.bg относно състоянието на стари и потенциално опасни дървета в района, след като в рамките на няколко дни, след обилни валежи, се е стигнало до два инцидента с паднали дървета, довели до материални щети и временно блокиране на улицата.

На 20 май 2026 г. през нощта едно от старите дървета на улицата се е срутило и е паднало върху паркиран автомобил. Малко след това второ дърво е частично или напълно се е счупило и е паднало върху съседна жилищна кооперация.

Инцидентите са наложили намеса на екип на пожарната служба, а улицата временно е била блокирана за движение с цел обезопасяване и разчистване на падналите дървета и клони.

Материалните щети и потенциалната опасност за живущите са значителни.

Проблемът с дърветата на ул. "Поп Манол“ не е отскоро. Още през 2015 г. на същата улица се е случил подобен инцидент, при който дърво се разцепва и пада върху паркиран автомобил, причинявайки сериозни щети.

По-късно същото дърво е било допълнително компрометирано и се е чупило повторно, като отново е нанесло щети върху друг автомобил. Това показва, че проблемът е системен и се повтаря през годините, без да бъдат предприети достатъчни и трайни мерки.

Към момента по улицата все още се намират няколко много стари и високи дървета, част от които видимо са в лошо състояние, с кухи стволове, загниване в основата и тежки, нестабилни клони. Дърветата са до паркирани автомобили и в близост до жилищни сгради.

Живущите в района от години подават сигнали за състоянието на дърветата, като настояват за тяхната проверка и обезопасяване. Въпреки това проблемът продължава да съществува и дори се задълбочава с времето. В тази връзка е подаден и нов официален сигнал до Община Пловдив с искане за спешна експертна проверка и предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на бъдещи инциденти