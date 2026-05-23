Обществен паркинг в Пловдив е превърнат в свърталище на наркомани и пияници. Това твърди читател на Plovdiv24.bg в сигнала си до нашата медия. Абсурдно е във втория по големина град едно пространство да бъде свърталище на наркомани и идиоти! Държа да уточня,че има и нормални хора, които просто идват да си говорят на фона на гледката, но те са единици, добавя пловдивчанинът, който уточнява, че живеем близо до Гребната база и всяка вечер е подложен на терор!

След 20:00 часа паркингът на Гребната база се пълни с мотористи и хора с коли, които чоплят семки, дишат балони, крещят, слушат музика и вдигат невъобразим шум. Тъй като сме с малко дете, многократно сме подавали сигнали до полицията, но без резултат. Патрулка идва, разотиват се и след това си е същото, уточнява читателят ни.

Моля, кмета на района Тони Стойчева, както и г-н Димитров да заповядат на пренощуват вкъщи, за да видят дали е приятно! Още по нелепото е това, че караулът на общинска полиция е на 5 метра от мястото! Много моля да се вземат мерки, но адекватни и перспективни и проблемът да бъде решен не само днес, утре или вдругиден, призовава човекът, който ни изпрати и няколко снимки от въпросното място.