Пътуването в градския транспорт на Пловдив продължава да поднася изненади, които граничат с нелепостта. За пореден грозен скандал в автобус по линия №6 в посока квартал "Прослав“ сигнализираха възмутен гражданин на Plovdiv24.bg, станали свидетели на сцената днес около 14:00 часа.

Ежедневният и наглед банален спор за връщане на ресто между кондуктор и пътничка е ескалирал до степен, в която служителката на транспортната фирма е демонстративно изхвърлила монетите през прозореца на движещото се превозно средство.

Напрежението е възникнало в момента на плащане на билета. Пътничката отказала да приеме рестото си, тъй като и било върнато на твърде дребни монети. Вместо ситуацията да бъде решена с професионален тон, тонът се засилил, а финалът оставил пътниците в автобуса в недоумение - кондукторката просто отворила прозореца и запратила стотинките навън.

Лично според мен подобно поведение е абсолютно недопустимо. Независимо дали става въпрос за 10, 20 или 50 стотинки – това са пари, а и не е редно хората да стават свидетели на подобни панаири в градския транспорт коментира читателят на Plovdiv24.bg

Още по-абсурдно е било оправданието на самата кондукторка по време на скандала. Тя заявила, че от транспортната фирма отказвали да приемат дребни монети, когато служителите се отчитат в края на смяната си. И тук наяве излиза друг въпрос - защо легално платежно средство в България се превръща в проблем за вътрешните правила на превозвачите?

Този случай за пореден път ни доказва крещящата нужда от работеща и модерна електронна система за таксуване в Пловдив. Докато в по-голямата част от Европа, а и в редица български градове, плащането става с дебитна карта, телефон или смарт карта за секунди, в Пловдив пътниците все още са заложници на "точните пари".