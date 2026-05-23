Пътуване по линията Пловдив – Габрово се е превърнала в опасна атракция и грубо нарушение на правилата за безопасност. Читателски сигнал, изпратен до редакцията на Plovdiv24.bg, разкрива шокиращи практики в микробус на фирмата "Автобусни превози Бъчваров". Според свидетелския разказ, превозното средство е опасно препълнено, а хората са принудени да седят на рибарски пластмасови столчета.

Опасен абсурд: Правостоящи и пластмасови столове в микробус

Сигналът е получен вчера вечерта от пътник, намиращ се в превозното средство по маршрута от Пловдив. По думите му, шофьорът продължава безотговорно да качва хора по междинните спирки, въпреки че всички места отдавна са изчерпани.

Автобусът е претъпкан. Шофьорът продължава да качва хора и да ги настанява правостоящи и седнали на пластмасови сгъваеми столчета, разказва възмутеният читател пред Plovdiv24.bg.

Освен липсата на всякаква сигурност при евентуално рязко спиране или катастрофа, усещането в салона е задушаващо. Пътниците се оплакват от пълна липса на вентилация. В превозното средство няма нито един отворен прозорец, което създава реален риск от припадъци в задушния микробус.