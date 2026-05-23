Пътуване по линията Пловдив – Габрово се е превърнала в опасна атракция и грубо нарушение на правилата за безопасност. Читателски сигнал, изпратен до редакцията на Plovdiv24.bg, разкрива шокиращи практики в микробус на фирмата "Автобусни превози Бъчваров". Според свидетелския разказ, превозното средство е опасно препълнено, а хората са принудени да седят на рибарски пластмасови столчета.
Опасен абсурд: Правостоящи и пластмасови столове в микробус
Сигналът е получен вчера вечерта от пътник, намиращ се в превозното средство по маршрута от Пловдив. По думите му, шофьорът продължава безотговорно да качва хора по междинните спирки, въпреки че всички места отдавна са изчерпани.
Освен липсата на всякаква сигурност при евентуално рязко спиране или катастрофа, усещането в салона е задушаващо. Пътниците се оплакват от пълна липса на вентилация. В превозното средство няма нито един отворен прозорец, което създава реален риск от припадъци в задушния микробус.
