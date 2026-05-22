В района на бул. "6-ти септември“ 241, в близост до бензиностанция OMV в гр. Пловдив, е станал инцидент, при който е било блъснато куче от породата пудел.

Според свидетели, мъж от публикуваните снимки е взел животното с цел да му окаже помощ. Семейството и хората, които го търсят, изразяват благодарност за реакцията му.

Проблемът е, че вече втори ден няма информация в коя ветеринарна клиника в Пловдив е било отведено кучето и състоянието му остава неизвестно.

Ако някой разпознава мъжа от снимките или има информация къде е транспортирано кучето, моля да се свърже на телефон: 0884 888 367.