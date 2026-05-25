Живеещите в "Кършияка" са подложени на денонощен шумов терор, тъй като улиците и булевардите в района масово се използват като състезателни писти. С идването на хубавото време проблемът с форсиращите мотори е ескалирал до степен, в която човек да си прекара една нормална вечер в квартала става практически невъзможен, предават граждани в своя сигнакл до Plovdiv24.bg.

Проблемът е особено осезаем по големите пътни артерии и по-конкретно по булевардите "Дунав", "България" и "Васил Априлов". Живеещите в района споделят, че в слънчевите дни терасите им са абсолютно неизползваеми, а прозорците на жилищата не могат да се отворят заради оглушителния рев на двигатели. Хората са категорични, че огромната част от превозните средства са с умишлено манипулирани или изцяло премахнати ауспуси, което е в пълно противоречие с всякакви разпоредби за безопасност и нива на шум в градска среда. Потърпевши споделят още пред Plovdiv24.bg разочарованието си и се пита дали в тази държава изобщо има закони, които да защитават интересите на гражданите и правото им на спокойно съществуване и качество на живот.

Освен очевидния риск за безопасността на движението, който нерегламентираните гонки създават, системното излагане на подобни децибели крие сериозни опасности за здравето на хората. Непрестанният рев на мотори води до хроничен стрес, безсъние, повишено кръвно налягане и нервно напрежение, като лишава от почивка както най-малките деца, така и възрастните хора. Сред жителите на квартала вече се прокрадва мнението, че ситуацията е преминала границата на обикновеното хулиганство. По техните думи умишленото генериране на подобен шум в жилищни райони всъщност е равносилно на умишлено нанасяне на телесна повреда.

Основният въпрос, който вълнува пловдивчани, е защо правоохранителните органи и Общината продължават да си затварят очите пред тези нарушения. Гражданите настояват за засилен полицейски контрол и постоянни патрули по критичните булеварди, строги технически проверки на пътя и спиране от движение на твърде шумните превозни средства, както и, разбира се, поставяне повече камери.