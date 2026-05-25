Повече от пет месеца опасен участък от велоалеята на бул. "България“ №180 в Пловдив остава необезопасен и без ремонт, въпреки официално подадени сигнали и многократни опити за комуникация с институциите. Случаят повдига сериозни въпроси за реалното състояние на велосипедната инфраструктура в града и отношението към хората, които използват велосипеди ежедневно.

На 2 декември 2025 г. е подаден официален сигнал до район "Северен“ към Община Пловдив за сериозна пропадналост и шахта върху велоалеята. Според сигнала, неравността преминава по цялата ширина на трасето, а участъкът е слабо осветен и изключително опасен, особено при вечерно каране и лоши метеорологични условия.

Въпреки последвалите многократни запитвания, реални действия така и не са предприети. При телефонен разговор с инж. Мирослав Милушев от районната администрация е обяснено, че шахтата е собственост на телекомуникационната компания Vivacom, която не е предприела ремонт. Допълнително става ясно, че поддръжката на велоалеите в града е блокирана, тъй като договорът на Общината с фирмата по поддръжката е изтекъл. В крайна сметка гражданите са насочени да подават сигнали към Агенция "Пътна инфраструктура“.

Днес, повече от пет месеца след първия сигнал, на място няма никаква промяна - нито ремонт, нито временно обезопасяване, нито дори предупредителна маркировка.

На практика ежедневните колоездачи продължават да се движат по опасни, неподдържани и потенциално травмиращи трасета.