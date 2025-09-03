ЗАРЕЖДАНЕ...
Отварят Братската могила днес
Какво е мястото на Братската могила в световното изкуство и архитектура и какво е нейното бъдеще? Организаторите от район "Западен“ са поканили експерти, които ще изнесат лекции през двата дни (18:00-19:00 ч.) и ще дадат отговори на тези въпроси. Те ще разгледат теми за историческия контекст на монумента и неговата архитектура като монументално изкуство. Специално внимание ще бъде обърнато на пластичното изкуство и творчеството на Любомир Далчев, който е автор на серията скулптурни композиции в интериора. Светлинна инсталация ще подчертае архитектурните линии на монумента, а приятен акцент ще са и две музикални изпълнения.
Събитието се организира с подкрепата на Регионалния исторически музей – Пловдив и Камарата на архитектите в Пловдив, а партньор е инициативата "Джаз концерт на свещи“.
Входът е свободен.
