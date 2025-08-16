ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Отварят Братската могила в Пловдив за посещения
Какво е мястото на Братската могила в световното изкуство и архитектура и какво е нейното бъдеще? Организаторите от район "Западен“ са поканили експерти, които ще изнесат лекции през двата дни (18:00-19:00 ч.) и ще дадат отговори на тези въпроси. Те ще разгледат теми за историческия контекст на монумента и неговата архитектура като монументално изкуство. Специално внимание ще бъде обърнато на пластичното изкуство и творчеството на Любомир Далчев, който е автор на серията скулптурни композиции в интериора. Светлинна инсталация ще подчертае архитектурните линии на монумента, а приятен акцент ще са и две музикални изпълнения.
Събитието се организира с подкрепата на Регионалния исторически музей – Пловдив и Камарата на архитектите в Пловдив, а партньор е инициативата "Джаз концерт на свещи“.
Входът е свободен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов ж...
09:06 / 16.08.2025
Спират движението по ключов булевард в Пловдив до 15 септември
06:00 / 16.08.2025
В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и ал...
15:03 / 15.08.2025
Мъката, наречена "Брезовско шосе", няма край
14:56 / 15.08.2025
Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец
10:25 / 15.08.2025
"Fantasy не-музей" отваря врати в Пловдив
10:23 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS