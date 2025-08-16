ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Отварят Братската могила в Пловдив за посещения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:56Коментари (0)1076
© Plovdiv24.bg
В рамките на два дни пловдивчани и гости на града ще имат възможност да разгледат отвътре мемориалния комплекс "Братска Могила“, който ще бъде отворен за посетители от 10:00 до 21:00 ч. Открит на 3 септември 1974 г., той е културно-историческа забележителност от световно значение и образец за хармонично съчетание между архитектура, монументално изкуство и градоустройство. Макар повече от три десетилетия да остава затворен, той продължава да буди интереса на широката публика.

Какво е мястото на Братската могила в световното изкуство и архитектура и какво е нейното бъдеще? Организаторите от район "Западен“ са поканили експерти, които ще изнесат лекции през двата дни (18:00-19:00 ч.) и ще дадат отговори на тези въпроси. Те ще разгледат теми за историческия контекст на монумента и неговата архитектура като монументално изкуство. Специално внимание ще бъде обърнато на пластичното изкуство и творчеството на Любомир Далчев, който е автор на серията скулптурни композиции в интериора. Светлинна инсталация ще подчертае архитектурните линии на монумента, а приятен акцент ще са и две музикални изпълнения.

Събитието се организира с подкрепата на Регионалния исторически музей – Пловдив и Камарата на архитектите в Пловдив, а партньор е инициативата "Джаз концерт на свещи“.

Входът е свободен.


Още по темата: общо новини по темата: 28
13.04.2025 Какво се случва с Братската могила?
10.04.2025 Питат кмета за Братската могила
25.12.2024 Вдъхват нов живот на емблематично място в Пловдив
24.12.2024 Пловдивчанка: Търтеите може и да имат функция в пчелните кошери, но в институциите нямат
03.06.2024 Взимат проби от Братската могила, обследват състоянието
13.06.2023 Вижте какво направиха на Братската могила в Пловдив
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов ж...
09:06 / 16.08.2025
Спират движението по ключов булевард в Пловдив до 15 септември
06:00 / 16.08.2025
В Пловдив задържаха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и ал...
15:03 / 15.08.2025
Мъката, наречена "Брезовско шосе", няма край
14:56 / 15.08.2025
Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец
10:25 / 15.08.2025
"Fantasy не-музей" отваря врати в Пловдив
10:23 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
12:22 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съживяват Братската могила
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: