Обилният дъжд от изминалата нощ стана причина за инцидент с материални щети на натоварен пловдивски булевард в район "Южен". Голям клон от дърво се е стоварил върху лек автомобил, паркиран на бул. "Македония" №38, съобщава Plovdiv24.bg.

Вследствие на удара задното стъкло на колата е напълно счупено, а по тавана и багажника има вдлъбнатини. Съдейки по коментарите в социалната мережа, вероятна причина за инцидента е натежаването на листната маса от падналите валежи, съчетано със застарялото състояние на дървото.

За щастие, инцидентът се е разминал без пострадали граждани. Нееднократно жители на района настояват за по-строг контрол и санитарно подрязване на опасните дървета в квартала.