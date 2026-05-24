Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите. Оказва се, че освен масовото недоволство от поскъпването на почти всичко, има и положителни примери.

В социалната мрежа Фейсбук - в една от пловдивските групи - днес бе публикувана снимка от "Събота пазара". На нея се вижда, че килограм ягоди се продава за две евро, но само ако закупите една цяла касетка, която е около два килограма. Тоест за една касетка ще трябва да платите 4 евро, което включва две кила ягоди.

Редовно пазарувам там. Ягодите и не само са върхът! Препоръчвам! И такива цени няма никъде другаде, казва пловдивчанка.

Тази пролет реколтата от ягоди на открито закъснява с около 10 дни до две седмици.